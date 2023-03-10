В Одессе открыты улицы Пироговская и Мариинская: схема проезда

С сегодняшнего дня, пятницы, 10 марта 2023 года, одесситам и гостям города разрешено транзитное движение по улицам Пироговской и Мариинской в центре города. Об этом напоминает у себя в Facebook председатель Приморской районной администрации Марат Королев.

Как отмечает Королев, движение по указанным улицам как для общественного, так и для личного транспорта разрешено исключительно в транзитном резиме, то есть без остановок. Также здесь запрещена парковка и стоянка авто.

Кроме того, глава районной администрации опубликовал примерную схему движения на этих участках:

Ранее «Одесская жизнь» сообщала о предстоящем открытии для проезда двух улиц в центре Одессы, а именно – Пироговской и Мариинской.

Также напомним, что со 2 марта для транзитного проезда открыта улица Приморская, однако для пешеходов она по-прежнему остается закрытой.

Фото traffic.od.ua