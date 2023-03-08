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В Одессе открывают для проезда 2 улицы в центре

В Одессе открывают для проезда 2 улицы в центре

С 10 марта 2023 года в Одессе открывается транзитное движение автотранспорта по улицам Пироговской и Мариинской.

Об этом сообщил сегодня директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета Артем Сидоренко.

«Мы продолжаем работу по возобновлению дорожного движения по улицам нашего города. Так, с 10 марта будет разрешен проезд по улице Мариинской и улице Пироговской – от Канатной до проспекта Шевченко»,

– сказал чиновник.

При этом он обращает внимание, что проезд по указанным участкам будет осуществляться в транзитном режиме, то есть остановка, стоянка или парковка транспорта на участках от проспекта Шевченко до улицы Канатной и от улицы Пироговской до Итальянского бульвара – запрещены.

За соблюдением правил будут следить патрули военной службы правопорядка.

Напомним, со 2 марта в Одессе открыли для транзитного проезда улицу Приморскую.

Фото Сегодня

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Редакция ПРОФИЛЬ

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