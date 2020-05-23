В Одессе открылись аттракционы: без ажиотажа и с соблюдением санитарных норм (фото)

Многие парки развлечений и аттракционы уже открылись в Одессе: адаптивный карантин вступил в силу. Изучаем, как это происходит на примере Лунапарка в ЦПКиО им. Шевченко.

Пугающе-прикольный Кинг Конг на сей раз не облачен в прикид, гуляющие радостно поглядывают на мега-зазывалочку. Лунапарк открыт, работают все аттракционы. Везде вывешены объявления с новыми правилами, а вот людей мало. Одна из посетительниц Лунапарка, пришедшая сюда с маленьким внуком, считает, что «дело тут не в том, что одесситы опасаются развлекаться из-за вирусной угрозы, а просто дороговато это все получается для нас на сегодняшний день».

И все же люди есть, они стараются доставить радость малышам после долгого вынужденного «застоя» в деле развлечений. Самые маленькие одесситы вообще в восторге, и самым сложным становится задача объяснить им, что, мол, покатались — пошли теперь гулять.

У касс на асфальте нанесены линии для соблюдения дистанции (это на случай очередей), а одна из сотрудниц Лунапарка рассказывает, что после каждого посещения посетителями того или иного аттракциона все поверхности протираются спецсоставом, везде есть антисептики. Кроме того, рано утром каждый день, как рассказывает сотрудница, асфальт Лунапарка обрабатывается с помощью спецтехники.

Фото: Мария Котова

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