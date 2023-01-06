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В Одессе открыли уже второй Центр помощи переселенцам – где искать?

В Одессе открыли уже второй Центр помощи переселенцам – где искать?

В Суворовском районе Одессы на базе Центра первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) №5 создан интегрированный Центр психологической помощи временным переселенцам.

Здесь оказывается психологическая, социальная и юридическая помощь людям, пострадавшим в результате войны, сообщает пресс-служба мэрии города.

Центр работает по адресу: ул. Добровольского, 159, амбулатория ЦПМСП №5. Также работают выездные бригады.

Телефон для справок: 050-577-73-12.

Центр помощи переселенцам
Центр помощи переселенцам4

Центр открыт при поддержке Департамента здравоохранения, Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета и международной организации FHI 360.

Ранее такой пункт был открыт в Киевском районе на базе ЦПМСП №4.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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