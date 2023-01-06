В Одессе открыли уже второй Центр помощи переселенцам – где искать?

Одесские штучки: в центре города выросло необычное дерево (фотофакт) Необычное дерево я увидела на улице на Торговой, причем, издали. И сразу содрогнулась. Конечно, подошла поближе, стала изучать. Нет, само дерево как раз самое обычное, причем, «в возрасте». Вверху красуются скворечники. А вот ствол (по кругу) «украшен» мужскими портретами в рамках под стеклом. ПОДРОБНЕЕ

Новый год глазами переселенцев: фоторепортажи из разных стран мира Не все украинцы встретили наступивший 2023 год на родине. Из-за войны многим пришлось покинуть родной дом и уехать на время в разные страны мира. Наши читатели поделились тамошней прадничной атмосферой. ПОДРОБНЕЕ

Одесские порты получили мощные генераторы от американских фондов Фонд Говарда Дж. Баффета передал Одесским портам генераторы большой мощности. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации морских портов Украины (АМПУ). ПОДРОБНЕЕ