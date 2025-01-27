В новом центре, расположенном по адресу: г. Одесса, ул. Балковская, 35/1, переселенцы могут получить юридическую и психологическую помощь, продуктовые наборы, а также консультации по трудоустройству. Волонтеры фонда «Support Kherson» работают совместно с представителями Херсонской ОГА и специалистами территориальных громад Херсонщины. Особое внимание уделяют детям — для них организовали мастер-классы, после которых все участники получили подарки.

По словам организаторов, центр должен стать важным центром поддержки для переселенцев, особенно учитывая, что в Одессе официально зарегистрировано более 50 тысяч человек из Херсонской области. В центре также работают представители ЦПАУ и службы занятости, что способствует интеграции переселенцев в новых условиях. Совместная работа фонда и государственных структур направлена на обеспечение переселенцев всем необходимым для комфортной жизни.