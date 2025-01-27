У новому центрі, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 35/1, переселенці можуть отримати юридичну та психологічну допомогу, продуктові набори, а також консультації щодо працевлаштування. Волонтери фонду «Support Kherson» працюють спільно з представниками Херсонської ОДА та фахівцями територіальних громад Херсонщини. Особливу увагу приділяють дітям – для них організували майстер-класи, після яких усі учасники отримали подарунки.

За словами організаторів, центр має стати важливим осередком підтримки для переселенців, особливо враховуючи, що в Одесі офіційно зареєстровано понад 50 тисяч людей із Херсонської області. У центрі також працюють представники ЦНАП і служби зайнятості, що сприяє інтеграції переселенців у нових умовах. Спільна робота фонду та державних структур спрямована на забезпечення переселенців усім необхідним для комфортного життя.