В Одессе откроют первую коммунальную парковку: где и когда

В Одессе готовят к работе первую муниципальную парковку для транспорта. Она появится на улице Екатерининской.
Ее уже оснастили необходимым оборудованием, в том числе паркоматами. Осталось нанести разметку.
Делать это будут в ночь на вторник, 14 июня, сообщил на аппаратном совещании в мэрии директор департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман. Как только краска разметки высохнет, парковка сможет начать работу.
Следующей муниципальной парковкой станет площадка в районе строящегося ТЦ «Остров» («Привоз», Новощепной ряд).
Ранее «Одесская жизнь» в подробностях рассказала, как именно будут работать такие парковки.
Фото иллюстративное