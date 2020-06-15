В Одессе откроют первую коммунальную парковку: где и когда

В Одессе готовят к работе первую муниципальную парковку для транспорта. Она появится на улице Екатерининской.

Ее уже оснастили необходимым оборудованием, в том числе паркоматами. Осталось нанести разметку.

Делать это будут в ночь на вторник, 14 июня, сообщил на аппаратном совещании в мэрии директор департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман. Как только краска разметки высохнет, парковка сможет начать работу.

Следующей муниципальной парковкой станет площадка в районе строящегося ТЦ «Остров» («Привоз», Новощепной ряд).

Ранее «Одесская жизнь» в подробностях рассказала, как именно будут работать такие парковки.

Фото иллюстративное

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.