Без людей в жилетах и денег на руки: как будет работать первая в Одессе коммунальная парковка

Парковки в Одессе постепенно начнут переводить на баланс коммунальщиков, а не сдавать в аренду частникам.

Первые обновления планируют провести на Екатерининской площади, предварительно, 15 мая.

Позже они появятся в каждом районе, их число постепенно будет расти. Некоторые парковки вовсе могут исчезнуть, вместо них начнут оборудовать новые.

Об этом сообщил директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александр Илько во время недавней сессии Одесского городского совета.

По его словам, департамент уже разрабатывает планы и проекты, которые направлены на оптимизацию парковочных пространств в городе. По прогнозам Александра Илько, такие работы также помогут разгрузить дороги и уменьшить пробки.

Поможет ли это избежать парковочного хаоса, который сейчас происходит, к примеру, на той же Екатерининской пл., покажет время.

Вместе с тем некоторые парковки могут исчезнуть, так как участок, на котором располагалась парковка, горсовет передал под застройку. В пространствах, где фактически была парковка, но таковой не являлась документально, они будут внесены в список новых. Так, в Киевском районе появится 10 новых парковок, в Малиновском 10, Приморском 36 и в Суворовском – 4.

В рамках концепции развития парковочного пространства в департаменте транспорта запланировали весной-летом презентовать первую муниципальную парковку на Екатерининский площади. Ею будет управлять КП «Одестранспарксервис».

Соответственно, на такой парковке будут соблюдаться требования Закона Украины: на парковке деньги уже не придется передавать людям в жилетах в руки, будет обустроен рабочий паркомат.

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