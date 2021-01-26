В Одессе от пожара спасли больницу

В Одессе рано утром во вторник, 26 января, произошло возгорание в больнице водников.

Подразделения ГСЧС поднялись по повышенному статусу вызова.

Оказалось, горело подсобное помещение на втором этаже. Огонь охватил площадь всего в 1 кв. метр. Но тушили его 37 спасателей, которые задействовали 9 единиц техники.

Пострадавших нет, сообщили в ГУ ГСЧС в Одесской области.

Напомним, 17 января в Одессе горел хостел Arcadia Apartments на улице Посмитного. В огне погибли два человека и еще 8 человек пострадали. Трое были госпитализированы.