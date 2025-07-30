Ключевые моменты:

Житель Одессы задержан получил приговор за поджог 3 автомобилей, которыми пользовались украинские военные;

По заказу российского куратора сжег три автомобиля;

Ущерб составил более 500 тыс гривен;

Суд признал его виновным по статьям 114-1 и 194 УК Украины;

Осужден на пять лет.

Как сообщили в Одесской областной прокуратуре, приговором суда 22-летний одессит признан виновным и приговорен к 5 годам лишения свободы за препятствование законной деятельности ВСУ и умышленное уничтожение имущества по ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 УК Украины.

Прокуроры в суде доказали, что мужчина через Тelegram установил связь с представителем РФ, который предложил «подзаработать» на поджоге автомобилей, принадлежащих военным ВСУ.

Согласившись на сотрудничество, мужчина действовал по отработанной схеме: находил в городе автомобили, фотографировал их для подтверждения, после чего получал «разрешение» на поджог. Далее обливал машины зажигательной смесью, поджигал и снимал это на видео. Полученные записи мужчина посылал заказчику, как «отчеты» для получения оплаты.

В результате поджогов уничтожено 3 на общую сумму более полумиллиона гривен.

Правоохранители задержали фигуранта в сентябре 2024 года. Приговора суда он ожидал под стражей. Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал вину и раскаялся.

Читайте также: Трех одесских подростков обвинили в диверсиях: им грозит пожизненное заключение