Ключевые моменты:
- Житель Одессы задержан получил приговор за поджог 3 автомобилей, которыми пользовались украинские военные;
- По заказу российского куратора сжег три автомобиля;
- Ущерб составил более 500 тыс гривен;
- Суд признал его виновным по статьям 114-1 и 194 УК Украины;
- Осужден на пять лет.
Как сообщили в Одесской областной прокуратуре, приговором суда 22-летний одессит признан виновным и приговорен к 5 годам лишения свободы за препятствование законной деятельности ВСУ и умышленное уничтожение имущества по ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 УК Украины.
Прокуроры в суде доказали, что мужчина через Тelegram установил связь с представителем РФ, который предложил «подзаработать» на поджоге автомобилей, принадлежащих военным ВСУ.
Согласившись на сотрудничество, мужчина действовал по отработанной схеме: находил в городе автомобили, фотографировал их для подтверждения, после чего получал «разрешение» на поджог. Далее обливал машины зажигательной смесью, поджигал и снимал это на видео. Полученные записи мужчина посылал заказчику, как «отчеты» для получения оплаты.
В результате поджогов уничтожено 3 на общую сумму более полумиллиона гривен.
Правоохранители задержали фигуранта в сентябре 2024 года. Приговора суда он ожидал под стражей. Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал вину и раскаялся.
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