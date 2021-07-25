В Одессе опрокинулся внедорожник и вылетел на тротуар – есть пострадавшие (фото)

Вечером субботы, 24 июля, в Одессе произошло серьезное ДТП на Николаевской дороге: здесь внедорожник Mitsubishi опрокинулся и вылетел на тротуар.

По сообщению Патрульной полиции Одесской области, внедорожник двигался в сторону поселка Котовского. Водитель, не справившись с управлением, наехал на бордюрный камень, отчего машина перевернулась на автомобиль Hyundai, который выезжал с прилегающей территории, а также зацепил припаркованную «Волгу».

В результате пострадали четыре человека, в том числе один ребенок. Все они госпитализированы. К счастью, обошлось без погибших.

Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.

Как сообщалось, вечером 22 июля жуткое ДТП произошло на трассе Одесса – Рени, где столкнулись грузовик DAF и легковой автомобиль Renault. Удар был такой силы, что легковушку буквально разорвало на части. Водитель Renault погиб на месте.

Фото Патрульной полиции Одесской области