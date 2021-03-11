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В Одессе определили самые популярные социальные услуги

В Одессе определили самые популярные социальные услуги

Самыми востребованными социальными услугами в Одессе являются стационарный и паллиативный уход. Об этом рассказала глава профильного городского департамента Елена Китайская на заседании комиссии по вопросам социальной политики и труда.

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Такие выводы сделали на основе статистических данных и анкетирования одесситов и работников социальной сферы. В связи с полученными результатами в департаменте планируют увеличить на 15 мест стационарный уход, а также закупить популярные услуги у общественных организаций.

«К сожалению, сегодня общественные организации не соответствуют критериям, которые определены постановлением Кабинета министров для тех, кто предоставляет социальные услуги. Поэтому мы не сможем им даль бюджетное финансирование. Сегодня они стараются привести в соответствие свои документы, чтобы потом принять участие в закупке», – отметила чиновница.

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Фото: Родной дом

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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