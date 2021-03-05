В Одессе около “Нового привоза” избили офицеров полиции

В Одессе двое мужчин избили офицеров из управления стратегических расследований Национальной полиции. Полицейские попали в больницу с травмами и сотрясением мозга.
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Инцидент произошел на ул. Пантелеймоновской около торгового центра “Новый привоз”, пишет “Думская” со ссылкой на источник в областной прокуратуре.
Полицейский хотели припарковать машину около торгового центра и поссорились из-за этого с другими мужчинами на другом авто. Офицеры попросили их убрать машину, предъявили служебные удостоверения, но были избиты.
Обидчиков подполковника и старшего лейтенанта задержали. Ими оказались гражданин Таджикистана (1987 г.р.) и гражданин Украины (1985 г.р.).
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