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В Одессе около “Нового привоза” избили офицеров полиции

В Одессе около “Нового привоза” избили офицеров полиции

В Одессе двое мужчин избили офицеров из управления стратегических расследований Национальной полиции. Полицейские попали в больницу с травмами и сотрясением мозга. 

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Инцидент произошел на ул. Пантелеймоновской около торгового центра “Новый привоз”, пишет “Думская” со ссылкой на источник в областной прокуратуре.

Полицейский хотели припарковать машину около торгового центра и поссорились из-за этого с другими мужчинами на другом авто. Офицеры попросили их убрать машину, предъявили служебные удостоверения, но были избиты.

Обидчиков подполковника и старшего лейтенанта задержали. Ими оказались гражданин Таджикистана (1987 г.р.) и гражданин Украины (1985 г.р.).

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