В Одессе ограничили движение авто около Аллеи Славы в парке Шевченко

Сегодня, 10 апреля, в Одессе ограничено движение автотранспорта в районе проспекта Шевченко и Аллеи Славы на время проведения ритуала возложения цветов в честь 77-й годовщины освобождения города от немецко-фашистской оккупации.

Как сообщили в одесской мэрии, по случаю памятной даты состоится возложение цветов к памятнику Неизвестному матросу и на площади Десятого апреля.

На время проведения мероприятия временно будет запрещена парковка автотранспорта и ограничено его движение:

около Аллеи Славы в парке Шевченко – с 7:30 до 10:30;

на участке от проспекта Шевченко до площади Десятого апреля и на прилегающих к площади улицах – с 9:30 до 12:00.

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Фото: odnews.info