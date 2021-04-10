Этот день в истории: освобождение Одессы от немецко-фашистской оккупации

10 апреля 1944 года над Оперным театром подняли красное знамя, ставшее символом освобождения города. В оккупации одесситы находились 907 дней,

Советские войска вошли в город по Тираспольскому шоссе. Командовал маршал Родион Малиновский, который сам был одесситом и очень этим гордился. Чтобы сохранить неповторимое лицо родного города, он приказал не стрелять и не бомбить. Врага изгнали всего лишь за сутки. Эта операция вошла в историю как одна из самых блестящих военных операций в истории. Подробнее читайте здесь.

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