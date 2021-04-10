Новости Одессы и Одесской области

Этот день в истории: освобождение Одессы от немецко-фашистской оккупации

Этот день в истории: освобождение Одессы от немецко-фашистской оккупации

Ровно 77 лет войска 3-го Украинского фронта освободили Одессу от немецко-фашистских захватчиков.

10 апреля 1944 года над Оперным театром подняли красное знамя, ставшее символом освобождения города. В оккупации одесситы находились 907 дней,

Советские войска вошли в город по Тираспольскому шоссе. Командовал маршал Родион Малиновский, который сам был одесситом и очень этим гордился. Чтобы сохранить неповторимое лицо родного города, он приказал не стрелять и не бомбить. Врага изгнали всего лишь за сутки. Эта операция вошла в историю как одна из самых блестящих военных операций в истории. Подробнее читайте здесь.

Фото: blog.inter.ua

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить