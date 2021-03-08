В Одессе ограничат проезд по Маразлиевской и Сабанскому переулку – когда и зачем?

Завтра, во вторник, 9 марта, в центре Одессы на время перекроют проезд по улице Маразлиевской и Сабанскому переулку.

По информации пресс-службы Одесского городского совета, с 9:40 до 10:20 часов движение транспорта будет ограничено на участке от дома №24 до дома №36 по улице Маразлиевской, а Сабанский переулок закроют полностью.

Причина – празднование 207-й годовщины со дня рождения великого украинского поэта Тараса Шевченко. В 10:00 часов начнется ритуал возложения цветов к памятнику поэту.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в Одессе на пересечении улиц Маразлиевской и Троицкой временно перекрыли движение транспорта по одной полосе из-за аварийных работ на теплотрассе.