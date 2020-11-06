Новости Одессы и Одесской области

В Одессе ограничат движение транспорта на нескольких улицах: где и когда?

В Одессе ограничат движение транспорта на нескольких улицах: где и когда?

На нескольких улицах Одессы в разные дни ограничат движение транспорта. 

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Это связано с ремонтом эстакады Одесского морского порта, сообщили в департаменте транспорта Одессы.

В частности, движение в пределах эстакады будет ограничено в Газовом переулке – с 5:00 до 9:00 8 ноября. Объезд – по Приморской улице до ул. Черноморского казачества.

Также 8 ноября с 10:00 до 14:00 ограничат движение по улице Одария в районе ул. Щеголева. Это будет в два этапа. Первый — ограничение по полосе движения в сторону Атамана Головатого, второй — по полосе движения в сторону ул. Андриевского.

На ул. Атамана Головатого в пределах эстакады движение ограничат 15 ноября с 05:00 до 14:00. Также в два этапа: первый — ограничение движения на половине проезжей части ул. Атамана Головатого справа по ходу движения, второй — слева по ходу движения по Атамана Головатого.

На ул. Черноморского казачества движение ограничат на первом этапе 22 ноября с 05:00 до 14:00 по двум полосам проезжей части улицы справа по ходу движения, а на втором этапе — 29 ноября с 0 часов до 5:00 по трем полосам проезжей части слева по ходу движения.

Ранее сообщалось, что планируется ремонт понтонной переправы на трассе Одесса-Черноморск.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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