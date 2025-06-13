шторм на одесской набережной
14 февраля по Одессе объявлено штормовое предупреждение.

Ключевые моменты

  • В Одессе усиливается ветер
  • Рекомендации одесситам и гостям города
  • Минная опасность в Черном море

Гидрометцентр Черного и Азовского морей прогнозирует ухудшение погоды

В связи с этим одесская мэрия призывает:

  • Ограничить перемещения и поездки, особенно пожилым людям, детям и беременным женщинам.
  • Не оставлять автомобили под деревьями и линиями электропередач.
  • Передвигаться осторожно под деревьями, так как из-за сильного ветра возможны падения веток и кабелей.

Из-за шторма возрастает риск дрейфа морских мин. Они могут сорваться с якорей, прибиться к берегу или перемещаться вдоль побережья.

Жителей предупреждают:

  • Не находиться в пляжной зоне — риск неконтролируемого подрыва мин особенно велик в штормовую погоду.
  • При обнаружении подозрительных предметов незамедлительно сообщать по номеру 102.

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