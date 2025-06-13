Ключевые моменты
- В Одессе усиливается ветер
- Рекомендации одесситам и гостям города
- Минная опасность в Черном море
Гидрометцентр Черного и Азовского морей прогнозирует ухудшение погоды
В связи с этим одесская мэрия призывает:
- Ограничить перемещения и поездки, особенно пожилым людям, детям и беременным женщинам.
- Не оставлять автомобили под деревьями и линиями электропередач.
- Передвигаться осторожно под деревьями, так как из-за сильного ветра возможны падения веток и кабелей.
Из-за шторма возрастает риск дрейфа морских мин. Они могут сорваться с якорей, прибиться к берегу или перемещаться вдоль побережья.
Жителей предупреждают:
- Не находиться в пляжной зоне — риск неконтролируемого подрыва мин особенно велик в штормовую погоду.
- При обнаружении подозрительных предметов незамедлительно сообщать по номеру 102.
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