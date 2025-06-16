Ключевые моменты:

В Одессе модернизировали светофорный объект на перекрестке улиц Сегедской-Независимости (Армейской);

Объем выполненных КУ «СМЭП» работ.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

По данным коммунальщиков, были выполнены такие работы:

замена светофорной группы на светодиодную;

установка нового коммутационного оборудования;

полное техническое обслуживание светофорного объекта;

установлен мощный блок бесперебойного питания;

произведена замена всех электрических кабелей.

Напомним, работы по модернизации светофорного объекта на перекрестке улиц Независимости и Сегедской стартовали 8 июня, о чем заблаговременно предупреждали в мэрии.

Сейчас светофорный объект на указанном участке работает в штатном режиме.

Как сообщалось, в Одессе продолжаются работы по обустройству и замене более мощными бесперебойными блоками питания на светофорных объектах города. Это позволит избегать сбоев в работе светофоров во время возможных аварийных отключений электроэнергии.

Фото КУ «СМЭП»