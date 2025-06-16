В Одессе обновили светофоры на важном перекрестке

Ключевые моменты:

  • В Одессе модернизировали светофорный объект на перекрестке улиц Сегедской-Независимости (Армейской);
  • Объем выполненных КУ «СМЭП» работ.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

По данным коммунальщиков, были выполнены такие работы:

  • замена светофорной группы на светодиодную;
  • установка нового коммутационного оборудования;
  • полное техническое обслуживание светофорного объекта;
  • установлен мощный блок бесперебойного питания;
  • произведена замена всех электрических кабелей.

В Одессе обновили светофоры

Светофор на Сегедской

Новый светофор на Сегедской в Одессе

Напомним, работы по модернизации светофорного объекта на перекрестке улиц Независимости и Сегедской стартовали 8 июня, о чем заблаговременно предупреждали в мэрии.

Сейчас светофорный объект на указанном участке работает в штатном режиме.

Как сообщалось, в Одессе продолжаются работы по обустройству и замене более мощными бесперебойными блоками питания на светофорных объектах города. Это позволит избегать сбоев в работе светофоров во время возможных аварийных отключений электроэнергии.

Фото КУ «СМЭП»

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