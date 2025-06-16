Ключевые моменты:
- В Одессе модернизировали светофорный объект на перекрестке улиц Сегедской-Независимости (Армейской);
- Объем выполненных КУ «СМЭП» работ.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.
По данным коммунальщиков, были выполнены такие работы:
- замена светофорной группы на светодиодную;
- установка нового коммутационного оборудования;
- полное техническое обслуживание светофорного объекта;
- установлен мощный блок бесперебойного питания;
- произведена замена всех электрических кабелей.
Напомним, работы по модернизации светофорного объекта на перекрестке улиц Независимости и Сегедской стартовали 8 июня, о чем заблаговременно предупреждали в мэрии.
Сейчас светофорный объект на указанном участке работает в штатном режиме.
Как сообщалось, в Одессе продолжаются работы по обустройству и замене более мощными бесперебойными блоками питания на светофорных объектах города. Это позволит избегать сбоев в работе светофоров во время возможных аварийных отключений электроэнергии.
Фото КУ «СМЭП»