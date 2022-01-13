Погода в Одессе 14 января: потеплеет, но усилится ветер

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в пятницу, 14 января 2022 года, в Одессе и Одесской области усилится северо-западный ветер. Его скорость составит 17-22 м/с.
Погода в Одессе 14 января
В Одессе завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшие осадки.
Ветер северо-западный, 17-22 м/с.
Температура ночью 2-4 градуса ниже нуля, днем она поднимется до 2-4 градусов тепла.
Погода в Одесской области 14 января
В Одесской области в пятницу синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Местами небольшие осадки.
Ветер северо-западный, 17-22 м/с.
Температура ночью 1-6 градусов мороза, днем от 0 до 5 градусов тепла.
На дорогах области видимость хорошая.