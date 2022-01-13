Погода в Одессе 14 января: потеплеет, но усилится ветер

Погода в Одессе 13 января: мороз и солнце? Завтра, в четверг, 13 января 2022 года, в Одессе и Одесской области сохранится морозная погода. Но снега не ожидается.

Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 11 января: в город придут мороз и ветер Синоптики прогнозируют, что вторник 11 января в Одессе будет морозным и ветреным. Спасатели в этой связи предупреждают об опасности: не стоит стоять под деревьями и оставлять под ними транспорт. ПОДРОБНЕЕ