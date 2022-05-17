В Одессе обещают грозу – объявлено штормовое предупреждение

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 17 мая 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается гроза. В регионе объявлено штормовое предупреждение.
В Одессе прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, гроза. Возможен град.
Ветер северный, 9-14 м/с, во время грозы шквал, 15-20 м/с.
Температура ночью 11-13°С, днем 16-18°С тепла.
Температура морской воды 14-15°С.
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По Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью умеренный дождь, местами значительный.
Днем небольшой дождь. Местами гроза, град.
Ветер северный, 9-14 м/с, ночью местами во время грозы шквал, 15-20 м/с.
Температура ночью 8-13°С тепла, днем она поднимется до 14-19°С.
На дорогах области ночью и утром видимость во время дождя 1-2 км.
Фото: odnews.info