Новости Одессы и Одесской области

В Одессе обещают грозу – объявлено штормовое предупреждение

В Одессе обещают грозу – объявлено штормовое предупреждение

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 17 мая 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается гроза. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

В Одессе прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, гроза. Возможен град.

Ветер северный, 9-14 м/с, во время грозы шквал, 15-20 м/с.

Температура ночью 11-13°С, днем 16-18°С тепла.

Температура морской воды 14-15°С.

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По Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью умеренный дождь, местами значительный.

Днем небольшой дождь. Местами гроза, град.

Ветер северный, 9-14 м/с, ночью местами во время грозы шквал, 15-20 м/с.

Температура ночью 8-13°С тепла, днем она поднимется до 14-19°С.

На дорогах области ночью и утром видимость во время дождя 1-2 км.

Фото: odnews.info

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