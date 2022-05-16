Какой будет погода в Одессе 17 мая?

Во вторник, 17 мая, в Одессе будет без осадков, температура ночью 12-14°С, днем 22-24°С.
Прогноз предоставил Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
17 мая 2022 г. в Одессе прогнозируется переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 12-14°С, днем 22-24°С. Температура морской воды 16-17°С.
По Одесской области:
Переменная облачность. Ночью без осадков. Днем местами кратковременный дождь.
Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°С, днем 22-27°С.
На дорогах области видимость хорошая.