В Одессе объединили кожно-венерологический и онкодиспансеры

Такое решение приняли депутаты на сессии областного совета, сообщает «Суспільне.Одеса».

Объединение заведений в одно медучреждение должно завершится через три недели. По словам директора кожно-венерологического диспансера Ольги Покитко, главная причина такого решения заключается в задолженности медучреждения в три миллиона гривен.

— Но долг решается и решается нашими силами. С нами никто не общался по поводу присоединения к онкодиспансеру, извините. 5 июля предоставляется бумага по долгу на министра здравоохранения по нашему заведению, но не мы единственные, 12 заведений имеют задолженность и выше, чем мы,

– отметила Ольга Покотко.

Различные направления медицины

Всего за первое полугодие этого года в кожно-венерологический диспансер обратились 398 больных, из них 98 – военные. Кроме того, на территории действуют четыре лаборатории. Заведующая кожно-венерологическим отделением Лилия Квитко рассказала, что объединение с онкодиспансером вызывает много вопросов, поскольку врачи работают в другом направлении медицины.

— Дерматологические больные – это прежде всего больные, страдающие психологически от того, что у них сыпь на коже, они их смущают, это зуд, это дискомфорт при элементарной жизни. Онкологические больные – это совсем другое направление и мне очень трудно представить, как можно с Я не могу представить онкологического больного в палате рядом с дерматологическим больным, кем еще есть кроме кожных заболеваний — это еще венерические болезни,

— добавила Лилия Квитко.

Задолженности перед медработниками

Заместитель директора областного департамента здравоохранения Ирина Парамонова назвала причину прекращения работы диспансера как отдельного медучреждения – он не является финансово состоятельным.

— Все они будут работать, имущественный комплекс сохранен, поэтому мы не видим никаких проблем. У них есть задолженность 3,8 миллиона гривен перед своими работниками. На сегодняшний день они получили финансирование от НСЗУ — шесть миллионов, это примерно один миллион в месяц. Но заработная плата на работников у них составляет полтора миллиона гривен, то есть ежемесячно заведение недополучает около 500 тысяч гривен. Это приводит к накоплению задолженности и невыплате заработной платы,

– отметила Ирина Парамонова.

В настоящее время в кожно-венерологическом диспансере трудоустроено 112 сотрудников.

На фото Одесский областной кожно-венерологическом диспансер