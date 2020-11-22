В Одессе ночью горели автобусы (фото)

Уже вторую неделю подряд по всей стране действует карантин выходного дня. По распоряжению Кабмина, под запрет попала работа всех торгово-развлекательных центров. Как сегодня соблюдают правила в одесском торгово-развлекательном центре «Сити-Центр», узнавал корреспондент «Одесской жизни».

Покупая в аптеке лекарство, мы вряд ли задумываемся над тем, почему оно называется так, а не иначе. И хотя непосвященным «имена» большинства лекарств ни о чем не говорят, врач по названию без труда может определить, при каких заболеваниях их используют.

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