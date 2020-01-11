К концу января в Одессе обещают “что-то решить” с затонувшим на “Дельфине” танкером (видео)

Пока власти не могут назвать точную дату, когда судно Delfi уберут с одесского пляжа, где оно село на мель.

Об этом на брифинге заявил председатель облгосадминистрации Максим Куцый.

Губернатор области отметил, что владелец танкера пока не оценил до конца размер ущерба. Однако он остается на связи и думает над планом дальнейших действий.

Собственник до 25 января обязан решить, как быть дальше с судном и сообщить о том, в какие сроки его уберут. Предварительно известно, что Delfi хотят переместить в одесский порт и отремонтировать его.

Пока танкер исследуют водолазы, рассматривая в деталях, что у судна повреждено. До 15 января они расскажут об итогах их обследования.

Напомним, 22 ноября 2019 года у одесских берегов из-за шторма сел на мель танкер Delfi. Тогда экологи забили тревогу, отмечая, что на месте аварии в 157 раз превышена концентрация вредных веществ в воде.

При этом во время недавнего брифинга губернатор региона заявил, что судно больше не представляет никакой угрозы экологии Одессы.

Фото: редакция “ОЖ”

Видео: Правда за Одессу

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!