Новости Одессы и Одесской области

В Одессе не поделили дорогу маршрутка и Volkswagen – у ж/д вокзала огромная пробка (фото)

В Одессе не поделили дорогу маршрутка и Volkswagen – у ж/д вокзала огромная пробка (фото)

Сегодня днем, 23 ноября, в Одессе произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля Volkswagen.

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Как рассказали очевидцы происшествия, авария случилась напротив железнодорожного вокзала, на кругу возле кафе «Макдональдс».

Известно, что маршрутка и легковушка двигались параллельно. В какой-то момент автобус начал перестраиваться в другой ряд, и в результате произошло столкновение. В итоге у легковушки снесло переднее зеркало, а у маршрутка сломана передняя часть.

Предварительно, обошлось без пострадавших.

В результате движение транспорта на данном участке практически заблокировано. Пробка тянется как от улицы Среднефонтанской, так и от Куликового поля.

На данный момент участники ДТП ждут полицию.

авария возле вокзала

Одесса, вокзал, ДТП

Фото Ивана Мягченкова

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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