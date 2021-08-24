В Одессе наградили самых грамотных участников диктанта по украинскому языку

Имена победителей обнародовала 23 августа пресс-служба Вышиванкового фестиваля. В этот же день возле Дюка состоялось торжественное награждение.

Так, главным знатоком украинского языка в этом году стала одесситка Алена Волынчук. Ей вручили ценный приз – часы.

Второе место разделили Юлия Карабалжак, Лада Обезенюк и Богдан Юрьев. В качестве приза они получили кулоны с тризубом.

На третьем месте оказались сразу четыре человека – Ангелина Вишневская, Татьяна Шаюк, Юрий Батан, а также известный одесский поэт и культурный деятель Андрей Хаецкий. Всем им подарили шоперы.

Вітаємо переможців диктанту 💥 1 місце — Волинчук Олена, яка отримує приз від партнера фестивалю Kleynod – Ukrainian… Опубликовано Вишиванковий фестиваль Понедельник, 23 августа 2021 г.

Напомним, массовый диктант по украинскому языку стал в Одессе одним из традиционных мероприятий ко Дню Независимости Украины. В этом году он прошел уже шестой раз в рамках Вышиванкового фестиваля.

По словам организаторов, за шесть лет средняя оценка за диктант значительно улучшилась, дотянувшись до «четверки».

Фото пресс-службы Вышиванкового фестиваля