Сотни одесситов сели за парты возле Дюка, чтобы написать диктант (фото, видео)

В воскресенье, 22 августа, в Одессе состоялся массовый диктант по украинскому языку. Возле памятника Дюку де Ришелье на Приморском бульваре собрались более сотни одесситов, чтобы проверить свои языковые знания.

Данное мероприятие проходит уже шестой раз в рамках традиционного Вишиванкового фестиваля. Как рассказала руководитель отдела коммуникаций фестиваля Надежда Новашицкая, в прошлом году из-за карантинных ограничений организаторы смогли посадить только 100 человек, а этом подготовили 170 парт. Написать диктант могли все желающие гости фестиваля.

Диктант включал в себя отрывок из сочинения известной украинской писательницы и поэтессы Лины Костенко, специально подобранный к 30-летию Независимости Украины. Его зачитал со сцены блогер Андрей Шимановский, известный своими видео в TikTok, популяризирующим украинский язык.

Масовий диктант з української мови біля Дюка. Одеса, Вишиванковий фестиваль Опубликовано Nataly Mazharova Воскресенье, 22 августа 2021 г.

По словам главы оргкомитета фестиваля Натальи Мажаровой, такие мероприятия побуждают людей глубже изучать украинскую культуру и, в частности, улучшать свой украинский язык.

За лучшие результаты организаторы обещают призы. При этом оценки участников – конфиденциальные, и публично заявлять о результатах не будут.

Между тем, организаторы признались, что за шесть лет средняя оценка за диктант значительно улучшилась, дотянувшись до «четверки». К тому же сейчас на диктант приходят более осознанные участники, желающие профессионально проверить свои знания.

Фото и видео со страницы Вишиванкового фестиваля в Facebook и Натальи Мажаровой