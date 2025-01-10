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В Одессе наградили кинологов-добровольцев и собак — фоторепортаж

В Одессе наградили кинологов-добровольцев и собак — фоторепортаж

Одесские спасатели вручили благодарности добровольцам — кинологам и их четырехлапым друзьям. Торжественное мероприятие прошло на территории Одесского городского Управления ГСЧС Украины.

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С недавнего времени Кинологическая служба общественного объединения «Международная полицейская корпорация общественной безопасности» сотрудничает с ГСЧС-никами. И за это время  они стали настоящими друзьями.

«Кинологи и их верные помощники — собаки в любое время помогают нашим подразделениям при ликвидации чрезвычайных происшествий, они всегда оперативно прибывают туда, где их помощь так необходима», — отмечают одесские спасатели.

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О том, как и какие собаки становятся спасателями, смотрите в нашем видео:

Фото — ГСЧС в Одесской области

 

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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