В Одесі нагородили кінологів-добровольців і собак – фоторепортаж

Одеські рятувальники вручили подяки добровольцям – кінологам та їхнім чотирилапим друзям. Урочистий захід відбувся на території Одеського міського Управління ДСНС України.
Віднедавна Кінологічна служба громадського об’єднання «Міжнародна поліцейська корпорація громадської безпеки» співпрацює з ДСНС-никами. І за цей час вони стали справжніми друзями.
«Кінологи та їхні вірні помічники – собаки в будь-який час допомагають нашим підрозділам під час ліквідації надзвичайних подій, вони завжди оперативно прибувають туди, де їхня допомога так необхідна», – зазначають одеські рятувальники.
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Про те, як і які собаки стають рятувальниками, дивіться в нашому відео:
Фото – ДСНС в Одеській області