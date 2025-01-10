В Одесі нагородили кінологів-добровольців і собак – фоторепортаж

Віднедавна Кінологічна служба громадського об’єднання «Міжнародна поліцейська корпорація громадської безпеки» співпрацює з ДСНС-никами. І за цей час вони стали справжніми друзями.

«Кінологи та їхні вірні помічники – собаки в будь-який час допомагають нашим підрозділам під час ліквідації надзвичайних подій, вони завжди оперативно прибувають туди, де їхня допомога так необхідна», – зазначають одеські рятувальники.

Про те, як і які собаки стають рятувальниками, дивіться в нашому відео:

Фото – ДСНС в Одеській області