В Одессе начали строить новый водопровод: где и сколько стоит

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

В рамках реализации проекта «Строительство магистральных сетей водопровода от ул. Багрицкого до Французского бульвара в г. Одессе» начались подготовительные работы по проведению первой очереди строительства. Он будет пролегать от улицы Багрицкого до Фонтанской дороги. И будет стоить строительство водопровода на этом участке – 112 миллионов 540,6 тысяч гривен (из госбюджета – 90 миллионов гривен).

Напомним, часть денег на прокладку водопровода одесская мэрия хочет взять из субвенции государственного бюджета на реализацию проектов, направленных на ликвидацию последствий вооруженной агрессии.

В рамках очереди планируется проложить 2146 метров нового полиэтиленового трубопровода от ул. Багрицкого до Фонтанской дороги.

Читайте также: Одесский сквер, которого нет: «то пандемия, то война» (фоторепортаж)

Работы на данном участке планируется завершить к 10 декабря с возобновлением дорожного покрытия.

Ранее «Одесская жизнь» писала, что всего строить водопровод за 400 млн грн будут в четыре очереди. Первую из них уже начали реализовывать.

Но впереди еще три:

Вторая очередь – от Фонтанской дороги до улицы Академической. Это будет стоить 106 миллионов 217,3 тысячи гривен (из госбюджета — 75 миллионов)$

Третья очередь – от улицы Академической до Французского бульвара. Цена – 93 миллиона 115,2 тысячи гривен (из госбюджета – 75 миллионов)$

Четвертая очередь — Французским бульваром, от улицы Академической до проспекта Гагарина. Это обойдется в 105 миллионов 942,4 тысячи гривен (из госбюджета — 100 миллионов).