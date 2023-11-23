Новости Одессы и Одесской области

В Одессе начали строить новый водопровод: где и сколько стоит

В Одессе начали строить новый водопровод: где и сколько стоит

На Люстдорфской дороге начались предварительные работы первого этапа прокладки водопровода от ул. Багрицкого до Французского бульвара.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

В рамках реализации проекта «Строительство магистральных сетей водопровода от ул. Багрицкого до Французского бульвара в г. Одессе» начались подготовительные работы по проведению первой очереди строительства. Он будет пролегать от улицы Багрицкого до Фонтанской дороги. И будет стоить строительство водопровода на этом участке – 112 миллионов 540,6 тысяч гривен (из госбюджета – 90 миллионов гривен).

Напомним, часть денег на прокладку водопровода одесская мэрия хочет взять из субвенции государственного бюджета на реализацию проектов, направленных на ликвидацию последствий вооруженной агрессии.

В рамках очереди планируется проложить 2146 метров нового полиэтиленового трубопровода от ул. Багрицкого до Фонтанской дороги.

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Работы на данном участке планируется завершить к 10 декабря с возобновлением дорожного покрытия.

Ранее «Одесская жизнь» писала, что всего строить водопровод за 400 млн грн будут в четыре очереди. Первую из них уже начали реализовывать.

Но впереди еще три:

  • Вторая очередь – от Фонтанской дороги до улицы Академической. Это будет стоить 106 миллионов 217,3 тысячи гривен (из госбюджета — 75 миллионов)$
  • Третья очередь – от улицы Академической до Французского бульвара. Цена – 93 миллиона 115,2 тысячи гривен (из госбюджета – 75 миллионов)$
  • Четвертая очередь — Французским бульваром, от улицы Академической до проспекта Гагарина. Это обойдется в 105 миллионов 942,4 тысячи гривен (из госбюджета — 100 миллионов).
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Редакция ПРОФИЛЬ

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