В Одесі почали будувати новий водопровід: де та скільки коштує

Про це повідомили в пресслужбі Одеської міськради.

У рамках реалізації проєкту «Будівництво магістральних мереж водопроводу від вул. Багрицького до Французького бульвару у м. Одесі» розпочалися підготовчі роботи до проведення першої черги будівництва. Він пролягатиме від вулиці Багрицького до Фонтанської дороги. І коштуватиме будівництво водопроводу на цій ділянці – 112 мільйонів 540,6 тисячі гривень (з держбюджету – 90 мільйонів гривень).

Нагадаємо, що частину грошей на прокладання водопроводу одеська мерія хоче взяти із субвенції державного бюджету на реалізацію проєктів, спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії.

В рамках 1 черги планується прокласти 2146 метрів нового поліетиленового трубопроводу від вул.Багрицького до Фонтанської дороги.

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Роботи на даній ділянці планується завершити до 10 грудня з відновленням дорожнього покриття.

Раніше “Одеське життя” писало, що всього будувати водопровід за 400 млн грн будуть у чотири черги. Першу з них вже почали реалізовувати.

Але попереду ще три:

Друга черга – від Фонтанської дороги до вулиці Академічної. Це коштуватиме 106 мільйонів 217,3 тисячі гривень (з держбюджету — 75 мільйонів)$

Третя черга – від вулиці Академічної до Французького бульвару. Ціна – 93 мільйони 115,2 тисячі гривень (з держбюджету – 75 мільйонів)$

Четверта черга — Французьким бульваром, від вулиці Академічної до проспекту Гагаріна. Це коштуватиме 105 мільйонів 942,4 тисячі гривень (з держбюджету — 100 мільйонів).