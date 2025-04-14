Покос травы осуществляют работники коммунальных предприятий «Горзелентрест» и «Жилищно-коммунальные сервисы». Работы охватывают подчиненные территории, в частности парки, скверы и придомовые участки. Основная цель — поддержание чистоты, уменьшение рисков для здоровья и улучшение вида городского пространства.

Как отмечают в горсовете, регулярное кошение газонов позволяет предотвращать распространение сорняков. Также оно снижает вероятность появления цветущей травы, которая привлекает насекомых-опылителей. Это важно, учитывая наличие в городе людей, страдающих аллергией на пыльцу.

Кроме этого, в скошенной траве уменьшается риск размножения клещей, которые могут представлять опасность как для людей, так и для животных. Высокая трава также способна накапливать мусор, а в жаркую погоду — даже способствовать возгоранию.

Покос травы является частью общего комплекса мероприятий по благоустройству, направленного на поддержание порядка на улицах и дворах Одессы.

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