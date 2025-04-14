Покіс трави здійснюють працівники комунальних підприємств «Міськзелентрест» і «Житлово-комунальні сервіси». Роботи охоплюють підпорядковані території, зокрема парки, сквери та прибудинкові ділянки. Основна мета — підтримка чистоти, зменшення ризиків для здоров’я та покращення вигляду міського простору.

Як зазначають у міськраді, регулярне косіння газонів дозволяє запобігати поширенню бур’янів. Також воно знижує ймовірність появи квітучої трави, яка приваблює комах-запильників. Це важливо, зважаючи на наявність у місті людей, які страждають на алергію на пилок.

Окрім цього, у скошеній траві зменшується ризик розмноження кліщів, що можуть становити небезпеку як для людей, так і для тварин. Висока трава також здатна накопичувати сміття, а в спекотну погоду — навіть сприяти займанню.

Покіс трави є частиною загального комплексу заходів із благоустрою, спрямованого на підтримку порядку на вулицях і подвір’ях Одеси.

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