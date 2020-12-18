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В Одессе начали чистить канал, построенный во время оккупации (фото) 

В Одессе начали чистить канал, построенный во время оккупации (фото) 

В поселке «Большевик» началась расчистка Румынского канала, построенного во время оккупации Одессы для сообщения Хаджибейского лимана с морем.

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О начале плановых работ сотрудниками КП «Городские дороги» сообщает пресс-служба Одесской мэрии.

Румынский канал – грунтовый канал «лиман-море» протяженностью почти 2 км, который тянется по Жеваховой улице и является главным сооружением для отвода поверхностных вод по грунтовым кювет-лоткам с прилегающих улиц. Кроме грунтовых, в канал стекают и хозбытовые стоки.

Со временем канал засорился бытовым мусором. А первые работы по его расчистке КП «Городские дороги» провели в 2014 году – в рамках комплексного благоустройства района «Большевик». Необходимо было обеспечить защиту микрорайона от затопления, регулярно происходящего здесь после обильных осадков.

С тех пор коммунальщики регулярно следят за состоянием канала. Но нерадивые местные жители постоянно сбрасывают в него мусор, что нарушает циркуляцию грунтовых вод.

С помощью спецтехники канал снова освобождают от мусора и разросшихся водных растений. На берегах косят камыш, также препятствующий его нормальной работе. От затоплений, надеются коммунальщики, «Большевик» в зимне-весенний сезон страдать не будет.

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Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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