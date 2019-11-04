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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе началась реставрация еще одного исторического здания со «знаковым местом»

В Одессе началась реставрация еще одного исторического здания со «знаковым местом»

Слухи о том, что «наш одесский «Гамбринус» закрылся на ремонт» не соответствуют действительности. Это «знаковое место» города продолжает работать, правда, теперь в не совсем обычном режиме.

Одесситы уже привыкают потихоньку, что многие-многие исторические здания в городе находятся за оградительными заборами, то есть, на ремонте-реставрации. Дошла очередь и до здания на углу Дерибасовской и Вице-Адмирала Жукова, известного как один из домов Крамарева. Именно в нем и располагается «Гамбринус».

Впрочем, не только это известнейшее заведение теперь за ограждением, а и сам дом, и все, что в нем располагается. Как мы успели убедиться, сам «Гамбринус» (кстати, это третий «одесский исторический «Гамбринус», открывшийся уже в советские времена) работает по-прежнему, равно как и другие заведения (кафе и магазины), которые тоже теперь «спрятаны» за ограждением.

Вид с Дерибасовской

Работы по реставрации памятника архитектуры будет проводить  ООО «Укрспецпроект», которое реставрирует сейчас дом Руссова.

Информация о тендере опубликована на сайте госзакупок Prozorro.

А пока по-прежнему работающие заведения, расположенные в этом здании, уже украсили оградительный металлический забор собственной рекламой.

Ограждения тоже можно использовать в качестве рекламы

Надо же как-то дать понять одесситам, что они по-прежнему трудятся и ожидают посетителей.

Напомним, ранее “Одесская жизнь” рассказывала об этом знаковом для Одессы месте.

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Мария Котова
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