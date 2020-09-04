Новости Одессы и Одесской области

В Одессе началась очередная стройка на пляже: что будет?

В Одессе началась очередная стройка на пляже: что будет?

На пляже «Ланжерон» «СПС-Риелт» обещает построить оздоровительный центр. Все разрешительные документы у застройщика есть.

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Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил и. о. начальника управления ГАСК Одесского горсовета Александр Авдеев.
Строительные работы ведутся между гостиницей M1 Club Hotel и дельфинарием «Немо». По данным мэрии, это будет 5-8-этажный оздоровительный комплекс. Здание разделят на физико-оздоровительную и медико-реабилитационную части. Также в нём выделят помещения для временного проживания отдыхающих.

Генеральный подрядчик — «Южная жемчужина», а застройщик — «СПС-Риелти». По словам Авдеева, все разрешительные документы компания получила еще несколько лет назад.

Комплекс возводят на месте бывшей водной станции ДОСААФ. Её строения общей площадью 741,3 кв.м застройщик выкупил в 2010 году. Через пять лет горсовет оформил с ним договор аренды земли общей площадью 0,4754 га сроком на 10 лет. После этого управление архитектуры и градостроительства выдало градостроительные условия и ограничения. Целевое назначение участка — строительство и обслуживание объектов рекреационного назначения.

Разработала проект комплекса фирма «Хай-Рейз Констракшнз Холдинг». Он прошел экспертизу, на основании чего ГАСК в сентябре 2018 выдано разрешение на строительство.

Ранее на пляже в парке Юбилейный возобновили запрещенную стройку.

Фото: Александр Авдеев

Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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