На пляже в парке Юбилейный возобновили запрещенную стройку (фото)

Речь идет об участке прибрежной зоны а районе Трассы здоровья под бывшим санаторием “Россия”. Там судом запрещены любые работы. Однако ночью строительная техника заезжала на участок.

Наш корреспондент побывал на месте событий.

Зафиксировать факт нарушения так и не удалось

Ночью в сети появилось видео, как строительная техника проезжает к скандальной застройке по адресу Французский буьвар 1/5. Несмотря на противостояние местных жителей, техника заехала на стройплощадку.

Трасса здоровья. Стройка Варда Плюс. Gepostet von Украинская Служба Информации am Dienstag, 16. Juni 2020

Днем туда прибыли активисты с требованием остановить незаконную застройку.

-В 14.00 мы вызвали полицию и сообщили о правонарушение. Приехала следственно-оперативная группа, но без следователя, взяла у нас показания и уехали. Сказали, позже приедет следователь, которого мы ждём уже более двух часов, говорит общественный деятель Юрий Дьяченко.

По итогу активисты так и не дождались приезда следователя. Следующим шагом поход в прокуратуру, ребята запланировали его на завтра.

Отметим, на подъезде к стройке, как выходить на Трассу здоровья стоит наряд Муниципальной стражи, поскольку проезд к морю запрещен. По их словам, техника, которая заезжала ночью в прибрежную зону имела на это разрешительные документы. При этом стражи городского порядка уточнили, что разрешение выдается их начальством.

Смена целевого назначения позволила начать застройку

Напомним, в марте прошлого года Одесский горсовет передал 68 соток земли в аренду киевской компании «Варда плюс». В свое время фирма одолжила 2 миллиона гривен областной организации физкультурно-спортивного общества «Динамо Украины». В качестве залога выступали два каменных строения, туалет, навесы, беседка и мощение. «Динамо» деньги не вернула, и «Варда» забрала недвижимость, а затем оформила земельный участок.

Также, было изменено и целевое назначение земли — с «эксплуатации и обслуживания нежилых строений яхт-клуба и спасательной станции» на «строительство и обслуживание объектов рекреационного назначения».

В сентябре 2019 года муниципальный ГАСК разрешил там начать строительные работы, а в ноябре участок оградили забором. При этом недовольные застройкой пляжа люди этот забор сносили, но его восстанавливали в считанные дни.

В начале января по ходатайству Одесской прокуратуры суд арестовал земельный участок на Французском бульваре, 1/5 и запретил проводить там любые строительные работы.

Отметим, автором проекта выступает компания «Мегалайн», которая завершала строительство расположенного рядом 26-этажного здания.

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