В Одессе начала работать услуга регистрации новорожденных для одиноких матерей

Комплексной услугой регистации новорожденных «е-Малятко» теперь могут воспользоваться и одинокие матери. Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

В Департаменте предоставления административных услуг поясняют, чтобы воспользоваться услугой:

– паспорт гражданина Украины (оригинал);

– медицинское свидетельство о рождении ребенка (оригинал);

– информация об ИНН (при наличии, оригинал предъявлять не обязательно);

– реквизиты банковского счета IBAN (социальная карта), если хотите оформить помощь;

– 14 грн. на мобильном счете или на карте (для оплаты административного сбора для регистрации места жительства).

В период карантина услуга предоставляется в здании Центра предоставления административных услуг Одесского городского совета по улице Косовская, 2Д и в роддоме №1 по улице Слепнева, 3.

Получить подробную консультацию и записаться на прием, выбрав удобное время для визита в Центр, можно:

– по телефонам call-центра: (048) 70-55-555, 15-35;

– на сайте: https://cnap.odessa.ua/e-tickets/.

Фото: Freepik

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