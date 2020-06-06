В Одессе начала работать услуга регистрации новорожденных для одиноких матерей

Комплексной услугой регистации новорожденных «е-Малятко» теперь могут воспользоваться и одинокие матери. Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.
В Департаменте предоставления административных услуг поясняют, чтобы воспользоваться услугой:
- – паспорт гражданина Украины (оригинал);
- – медицинское свидетельство о рождении ребенка (оригинал);
- – информация об ИНН (при наличии, оригинал предъявлять не обязательно);
- – реквизиты банковского счета IBAN (социальная карта), если хотите оформить помощь;
- – 14 грн. на мобильном счете или на карте (для оплаты административного сбора для регистрации места жительства).
В период карантина услуга предоставляется в здании Центра предоставления административных услуг Одесского городского совета по улице Косовская, 2Д и в роддоме №1 по улице Слепнева, 3.
Получить подробную консультацию и записаться на прием, выбрав удобное время для визита в Центр, можно:
– по телефонам call-центра: (048) 70-55-555, 15-35;
– на сайте: https://cnap.odessa.ua/e-tickets/.
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