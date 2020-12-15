В Одессе на Таирова расцвела сирень (фото)

В Одессе на Таирова распустились весенние цветы.
Как сообщает Телеграм-канал «Компас Одесса», во дворе на улице Академика Королева, возле дома №118, на фоне опавшей листвы, гроздями зацвел целый куст сирени.
По мнению биологов, причина такого феномена – изменчивая погода (засушливое лето, теплая осень и дождливый декабрь). Таким образом, растение почувствовало приближение весны.
Подобные явления отмечают по всему Югу Украины.
Напомним, ранее в городе Арцизе Одесской области кусты сирени зацвели в середине ноября.