В Одессе на Таирова расцвела сирень (фото)

Дачные советы: как ухаживать за юккой, чтобы она цвела повторно Одесситов не удивить осенним цветением каштанов, фруктовых деревьев и некоторых декоративных кустарников. Юкка – очень красивый кустарник, который одаривает великолепным белым цветением. Несмотря на то, что растение тропическое, юкка отлично переносит сильные морозы. Однако за ним нужен правильный уход. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе на Таирова троллейбус устроил фейерверк Вчера вечером, 2 декабря, в Одессе случилось ЧП на Таирова. Во время движения троллейбуса по улице Королева произошло замыкание контактной сети и оборвались провода. ПОДРОБНЕЕ