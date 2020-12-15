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В Одессе на Таирова расцвела сирень (фото)

В Одессе на Таирова расцвела сирень (фото)

В Одессе на Таирова распустились весенние цветы.

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Как сообщает Телеграм-канал «Компас Одесса», во дворе на улице Академика Королева, возле дома №118, на фоне опавшей листвы, гроздями зацвел целый куст сирени.

По мнению биологов, причина такого феномена – изменчивая погода (засушливое лето, теплая осень и дождливый декабрь). Таким образом, растение почувствовало приближение весны.

Подобные явления отмечают по всему Югу Украины.

В Одессе распустилась сирень

Напомним, ранее в городе Арцизе Одесской области кусты сирени зацвели в середине ноября.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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