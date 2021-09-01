В Одессе на Таирова будут собирать экомусор – что, где и когда сдавать?

В воскресенье, 5 сентября, в одесском микрорайоне Таирова состоится акция «Экомаршрут» по сбору вторичного сырья. Весь собранный мусор впоследствии отправят на переработку.

Об этом сообщают организаторы мероприятия на краудфандинговой платформе «Мой город».

«Экомаршрут» регулярно организовывают во всех частях города. В среднем, житель каждого района Одессы может сдать мусор каждые один-два месяца.

Так, 5 сентября экомусор будут принимать по таким локациям:

10:00-10:10 – Мемориал 411-й батареи;

10:20-10:30 – ЖК «Таировские сады»;

10:40-10:50 – парковка «Таврии В» «Таировская»;

10:55-11:05 – ТЦ «Панорама»;

11:15-11:30 – парковка «Копейки» на пр. Небесной Сотни, 65а;

11:45-11:55 – жилмассив «Радужный»;

14:05-14:20 – парковка «Таврии В» «Вузовский»;

14:30-14:40 – ЖК «Одиссей» (Альтаир);

14:50-15:05 – парк Горького со стороны улицы Варненской;

15:10-15:15 – Альтернатива;

15:20-15:25 парковка «Копейки» на площади Деревянко (Дом Мебели).

Организаторы также просят одесситов приносить чистое, сухое и спрессованное сырье, рассортированное в отдельные емкости по категориям:

1 PET;

2 HDPE;

Стекло;

Бумага;

Картон;

Al (алюминиевые банки);

Другие металлы;

а также чистые полиэтиленовые пакеты.

Как сообщала «Одесская жизнь», в начале этого года на краудфандинговой платформе «Мой город» собирали деньги на реализацию в Одессе проекта «Экомаршрут». Бюджет составил 48 тысяч гривен.

За прошлый год экоактивисты собрали и отправили на переработку 14 тонн пластика, макулатуры и прочего вторсырья.

В этом году географию маршрута планировалось расширить, захватив Слободку, Молдаванку и поселок Котовского.