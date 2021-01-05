Новости Одессы и Одесской области

Одесситы собирают деньги на «Экомаршрут» (фото)

Одесситы собирают деньги на «Экомаршрут» (фото)

На краудфандинговой платформе «Мой город» собирают деньги на реализацию в Одессе проекта «Экомаршрут». Бюджет составляет 48 тысяч гривен.

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Экомаршрут для сбора вторичного сырья у горожан проходил в Одессе ежемесячно с 2018 года. Для этого организаторы арендовали грузовой микроавтобус, который останавливался на 10-15 локациях в районе Черемушек, на Таирова и в центре города. Таким образом, только за прошлый год экоактивисты собрали и отправили на переработку 14 тонн пластика, макулатуры и прочего вторсырья.

одесситы сдают вторсырье

одесса, экомаршрут

прием вторсырья у одесситов

В этом году географию маршрута планируется расширить, захватив Слободку, Молдаванку и поселок Котовского.

«В 2021 году мы планируем охватить на 6 локаций больше в каждом из районов, всего 24 локации по всему городу, на каждой из которых экомаршрут будет проходить раз в две недели, а не раз в месяц, как раньше. Это позволит нам отправлять на переработку более 5 тысяч кг отходов ежемесячно», — сообщает автор проекта Андрей Куцак.

На реализацию проекта требуется 48 тысяч гривен. Эти деньги пойдут на аренду транспорта.

На данный момент одесситы собрали 1925 гривен. Поддержать идею можно ЗДЕСЬ.

Фото: Facebook.com/mistom.org

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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