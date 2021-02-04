В Одессе на старом корабле создадут плавучий музей ВМС

Старый корвет Военно-морских сил Украины «Винница», который стоит в Одессе, может стать плавучим музеем Военно-морских сил.

Об этом пишет «Український мілітарний портал», не сообщая, где именно будет швартоваться музей.

Этот корвет был принадлежал морчастям пограничных войск КГБ СССР. На вооружение его приняли 1976 году, тогда корабль назывался «Днепр». В 1992 годуего передали украинским пограничникам, а в 1996 — в ВМСУ под названием «Винница».

С 1996 по 2007 принимал участие во всех международных учениях с кораблями НАТО. 11 ноября 2007 года попал в сильный шторм и получил серьезные повреждения корпуса. С тех пор в учениях не участвовал.

19 апреля 2014 года его отбуксировали из оккупированного Крыма в Одессу.

Напомним, корвет планируют списать.