Ключевые моменты:

  • В Одессе на ул. Генуэзской устанавливают новый светофор.
  • Работы продлятся в течение недели, возможны временные неудобства для водителей.

Детали установки и рекомендации для водителей

Новый светофорный объект будет расположен по адресам: улица Генуэзская, 24-Б (вблизи KADORR City Mall) и улица Генуэзская, 5 (в районе обратного кольца трамвайного маршрута №5).

Работы по монтажу светофорного оборудования на указанных участках будут продолжаться в течение недели. В связи с этим возможны временные осложнения движения транспорта. Водителей просят быть особенно внимательными на дороге в районе проведения работ и, по возможности, заранее планировать свои маршруты, учитывая возможные задержки.

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