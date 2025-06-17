Ключевые моменты:
- В Одессе на ул. Генуэзской устанавливают новый светофор.
- Работы продлятся в течение недели, возможны временные неудобства для водителей.
Детали установки и рекомендации для водителей
Новый светофорный объект будет расположен по адресам: улица Генуэзская, 24-Б (вблизи KADORR City Mall) и улица Генуэзская, 5 (в районе обратного кольца трамвайного маршрута №5).
Работы по монтажу светофорного оборудования на указанных участках будут продолжаться в течение недели. В связи с этим возможны временные осложнения движения транспорта. Водителей просят быть особенно внимательными на дороге в районе проведения работ и, по возможности, заранее планировать свои маршруты, учитывая возможные задержки.
Читайте также:
- В Одессе обновили светофоры на важном перекрестке: не погаснут даже в случае отключения света (фото)
- Желтая рельефная плитка: какие две задачи она выполняет