В Одессе на прошлой неделе родилось 211 малышей

В роддомах города на минувшей неделе появились на свет 106 маленьких одесситов и 105 юных одесситок.

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, в числе маленьких одесситов — две двойни.

Наибольшее количество родов приняли медики роддома №7, где увидели свет 78 младенцев.

В настоящее время прием беременных и проводят четыре городских роддома из пяти — №2, №4, №5 и №7.

В родильном доме №1 проводятся ежегодная дезинфекция и косметический ремонт. Роддом возобновит работу с 11 сентября.