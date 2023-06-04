Одесситов предупреждают о высокой пожарной опасности 5 и 6 июня

Завтра, в понедельник, 5 июня, а также во вторник, 6 июня 2023 года, в Одессе и Одесской области будет преобладать чрезвычайная, а местами высокая пожарная опасность, предупреждают в областном управлении ГСЧС.

В этой связи спасатели призывают граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности, особенно пребывая вблизи лесных массивов и на открытых территориях.

«Помните, что масштабные возгорания могут иметь негативные последствия как для окружающей среды, так и для людей», – напоминают в ГСЧС.

При пожаре следует немедленно звонить в Службу спасения по номеру «101».

По информации синоптиков, завтра днем в Одессе может прогреться до 22-24°С, а по области – до 27°С.

6 июня дневная температура воздуха также может составить 22-27°С.

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