На поселке Котовского газонокосильщик попал под трамвай: чтобы его достать, вызвали автокран (фото)

Не смотря на серьезные травмы, мужчина остался жив. Его госпитализировали.
Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области.
Инцидент произошел на проспекте Добровольского недалеко от остановки Кишиневская.
После наезда пострадавший очутился далеко под вагоном. Его ногу зажало между рельсами и колесом. Кроме скорой и полиции пришлось вызывать автокран, чтобы приподнять трамвай и эвакуировать травмированного газонокосильщика.
У мужчины сильно повреждена нога.
Движение трамваев маршрутов 1, 7, 8 было временно приостановлено.
Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что на Фонтанской дороге под трамвай попала девушка
Фото пресс-службы Патрульной полиции Одесской области