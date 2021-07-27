На поселке Котовского газонокосильщик попал под трамвай: чтобы его достать, вызвали автокран (фото)

Не смотря на серьезные травмы, мужчина остался жив. Его госпитализировали.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области.

Инцидент произошел на проспекте Добровольского недалеко от остановки Кишиневская.

После наезда пострадавший очутился далеко под вагоном. Его ногу зажало между рельсами и колесом. Кроме скорой и полиции пришлось вызывать автокран, чтобы приподнять трамвай и эвакуировать травмированного газонокосильщика.

У мужчины сильно повреждена нога.

Движение трамваев маршрутов 1, 7, 8 было временно приостановлено.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что на Фонтанской дороге под трамвай попала девушка

Фото пресс-службы Патрульной полиции Одесской области