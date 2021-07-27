Новости Одессы и Одесской области

На поселке Котовского газонокосильщик попал под трамвай: чтобы его достать, вызвали автокран (фото)

На поселке Котовского газонокосильщик попал под трамвай: чтобы его достать, вызвали автокран (фото)

Не смотря на серьезные травмы, мужчина остался жив. Его госпитализировали.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области.

Инцидент произошел на проспекте Добровольского недалеко от остановки Кишиневская.

После наезда пострадавший очутился далеко под вагоном. Его ногу зажало между рельсами и колесом. Кроме скорой и полиции пришлось вызывать автокран, чтобы приподнять трамвай и эвакуировать травмированного газонокосильщика.

У мужчины сильно повреждена нога.

Движение трамваев маршрутов 1, 7, 8 было временно приостановлено.

кран поднял трамвай

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что на Фонтанской дороге под трамвай попала девушка

Фото пресс-службы Патрульной полиции Одесской области

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить