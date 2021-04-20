В Одессе на Дерибасовской оштрафовали эксплуататоров коней (фото)

В центре Одессы на улице Дерибасовской правоохранители выписали штрафы за выгул лошадей и пони. Об этом сообщает пресс-служба департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета.

Так, сотрудники департамента, областной Госпродпотребслужбы и полицейские провели совместный рейд на Дерибасовской, где заметили трех пони и трех лошадей на территории объекта благоустройства. На владельцев животных составили два протокола об административном правонарушении, предусматривающие штраф в размере от 340 грн до 1700 грн. Материалы отправили на рассмотрение соответствующей административной комиссии.

Отметим, что согласно «Правилами благоустройства территории города Одессы», выгул животных на объектах благоустройства запрещен. Кроме того, в Одессе с 2013 года действует запрет на эксплуатацию диких животных при фото и видеосъемке. Однако его постоянно игнорируют.

Напомним, несколько дней назад на Приморском бульваре в Одессе правоохранители отобрали у недобросовестных уличных фотографов семерых голубей породы павлин. Уличные «бизнесмены» склеивали птицам крылья клейкой лентой, чтобы голуби не могли улететь.

Напомним, в конце 2019 года в Украине ужесточили наказание для живодеров. Теперь за издевательство над животными можно получить тюремный срок от трех до восьми лет.

Фото пресс-службы департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета