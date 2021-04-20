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В Одессе на Дерибасовской оштрафовали эксплуататоров коней (фото)

В Одессе на Дерибасовской оштрафовали эксплуататоров коней (фото)

В центре Одессы на улице Дерибасовской правоохранители выписали штрафы за выгул лошадей и пони. Об этом сообщает пресс-служба департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета.

Так, сотрудники департамента, областной Госпродпотребслужбы и полицейские провели совместный рейд на Дерибасовской, где заметили трех пони и трех лошадей на территории объекта благоустройства. На владельцев животных составили два протокола об административном правонарушении, предусматривающие штраф в размере от 340 грн до 1700 грн. Материалы отправили на рассмотрение соответствующей административной комиссии.

выгул лошадей на Дерибасовской2

Отметим, что согласно «Правилами благоустройства территории города Одессы», выгул животных на объектах благоустройства запрещен. Кроме того, в Одессе с 2013 года действует запрет на эксплуатацию диких животных при фото и видеосъемке. Однако его постоянно игнорируют.

Напомним, несколько дней назад на Приморском бульваре в Одессе правоохранители отобрали у недобросовестных уличных фотографов семерых голубей породы павлин. Уличные «бизнесмены» склеивали птицам крылья клейкой лентой, чтобы голуби не могли улететь.

Напомним, в конце 2019 года в Украине ужесточили наказание для живодеров. Теперь за издевательство над животными можно получить тюремный срок от трех до восьми лет.

Фото пресс-службы департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета

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Марина Анимуцкая
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