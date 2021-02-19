В Одессе на Черемушках не работает светофор

В Одессе на пересечении Ицхака Рабина и Генерала Петрова отключен светофор.

Об этом сообщили сегодня вечером в пресс-службе коммунального учреждения «СМЭП» Одесского горсовета.

Как уточнили в организации, светофор не работает в связи с аварийным отключением РЭС.

Отметим, данный перекресток достаточно оживленный, так что будьте максимально внимательны на дороге.

По поводу неработающих светофоров одесситы могут писать «СМЭП» в Facebook или звонить по телефону диспетчерской службы 0 (4877) 2-27-01.

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Фото: dyvys.info