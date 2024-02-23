“Советские” иконы: школьный кочегар из Одесской области собрал необычную коллекцию

Чем ценны советские иконы?

Преимущественно это литографические лики святых или раскрашенные изображения Спасителя и Богородицы, которые вместе с окладом из фольги помещены в деревянные рамы. Такие старые иконы были весьма распространены и доступны небогатым набожным крестьянам. Часто их считают советскими иконами. Изготавливались они кустарным методом и нелегально реализовывались по селам. Не имея большой материальной ценности, образы являются культурным и духовным наследием. В наше время советская икона остается наименее исследованной областью украинского сакрального искусства.

Лики святых — в школьной кочегарке

Коллекционированием 63-летний школьный кочегар Павел Степаненко увлекся случайно. Однажды, увидев возле развалившихся домов брошенные на произвол судьбы святые образа, решил их спасти. С тех пор более двух десятилетий он выискивает иконы, реставрирует, вдыхая в них новую жизнь. Иногда святые лики и фольга покрыты большим слоем пыли или повреждены, а деревянные рамы испорчены жуками-короедами. Иногда человек из 2-3 найденных образов составляет один.

По мнению Павла Степаненко, который превратил кочегарку в настоящий музей, такие народные иконы относятся к самобытным произведениям украинского народного искусства, несут свое сакральное назначение, и их нужно сохранить для потомков. А еще стены украшают часы и разнообразная живопись. Радуются хобби мужчины его трудолюбивая жена Тамара, много односельчан и друзей.

И детям интересно и познавательно

Свою трудовую биографию Павел Степаненко начал 17-летним рабочим свеклоприемного пункта Заплазского сахарного завода.

После курсов шоферов и службы в армии работал водителем на заводе. Но как-то решил стать турбинистом теплоэлектростанции — захотел, чтобы кругом все бурлило и двигалось. Специальность получал в Виннице. Даже трудился мастером турбинного цеха. Но после закрытия завода экономическая жизнь поселка сахароваров Зеленогорское пришла в упадок. Еще крепкий мужчина устроился в родную школу кочегаром.

Директор заведения Алексей Савранчук всячески поддерживает увлечение своего работника и водит в кочегарку многочисленные делегации. Преимущественно детские. Тогда кочегар перевоплощается в экскурсовода по религиоведению, рассказывая об Иисусе Христе, апостолах и их деяниях.

На рассвете войны впервые посчитал иконы

Частенько забегают на работу к дедушке его внуки Илья, Соня и Мария, которые переехали из Одессы в более спокойную Гвоздавку.

— На рассвете, когда рашисты атаковали Украину, впервые пересчитал иконы. Их оказалось сто одна, а часов — более 50, — рассказал Павел Степаненко, — Есть еще репродукции известных картин, различные изображения украинских храмов и монастырей.

Хотя я не очень набожный, но старинные иконы излучают невероятный духовный свет и лечат душу! Верю, что древние святые лики, которыми богата украинская земля, помогут разгромить врага.

Когда же местная церковная община наконец перейдет под лоно Поместной Украинской православной церкви, передам в храм лучшие образы.

Свое собрание икон Павел Степаненко считает общим достоянием, и всегда рад гостям.

Справка

Термином «икона» (от греч. είκών — изображение, образ) в искусствоведении называют рисованное красками, выложенное мозаичной смальтой, скомпонованное в виде стеклянного витража, резное на дереве или камне или отлитое из металла в виде невысокого барельефа изображение Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы Марии, апостолов, пророков и канонизированных святых.